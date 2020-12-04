Koca, aşının üretildiği ülkeye odaklanılmasının yanlış olduğunu, yönteme odaklanmasını gerektiğini vurgulayan Koca, "Ben diyorum ki bu yöntem, en eski yöntemdir. Yıllardır bu yönteme dayalı olarak aşılar üretildi. Uzun vadede test edilmiştir. Bir yan tesiri yoktur. " dedi. Yöntem bakımından konuşulan aşılardan birinin inaktif virüs aşıları diğerinin ise mRNA yöntemiyle üretilen aşılar olduğunu bildiren Koca, inaktif yöntemle üretilen aşıların daha güvenilir olduğunu ve tarihte bilinen en iyi yöntemin de bu olduğunu belirtti. İnaktif aşıların uzun vadeli sonuçlarının daha iyi bilindiğinin altını çizen Koca, virüsün genetik yoluyla geliştirilen mRNA aşılarının kısa vadede iyi sonuç verdiğini ancak orta ve uzun vadede nasıl bir etkisinin olacağının bilinmediğine işaret etti. İnaktif aşı yönteminin çok zor ve çok pahalı bir yöntem olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti: