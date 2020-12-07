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    • 07.12.2020 09:50
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    "Cenazemiz vardı" dediler kahvehanede oyun oynarken yakalandılar! 'da pes dedirten olay

    Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde hafta sonu sı varken oyun oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan ve "cenazemiz vardı" diyerek dan kurtulmak isteyen 11 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İki daire halindeki kahvehane mühürlenerek kapatıldı.

    Kahvehanede oyuna pes dedirten bahane!

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, dün akşam saatlerinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Ekipler, ihbar üzerine belirtilen iş hanındaki kahvehaneye baskın düzenledi.

    Polisleri görünce arka kapıdan kaçmaya çalışan bazı kişiler durdurulurken, oyun oynamayı sürdürenler olduğu görüldü. İki daire halindeki kahvehanede oyun oynadıkları tespit edilen kişiler, burasının dernek olduğunu ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını belirterek cezadan kurtulmaya çalıştı.

    "Cenazemiz vardı" diyen 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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    Haberler Güncel "Cenazemiz vardı" dediler kahvehanede oyun oynarken yakalandılar! İstanbul'da pes dedirten olay