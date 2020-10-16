KILIÇDAROĞLU: NEDEN ALINDI KİMSE BİLMİYOR KİM BİZE SALDIRACAK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Neden alındı kimse bilmiyor. Kim bize saldıracak? Yunanistan'la mı kavga edeceğiz?" demişti. CHP lideri daha sonra ABD-Yunanistan tatbikatına ilişkin ''ABD Yunanistan'la tatbikat yapıyorsa sen de S-400'leri aktive edeceksin." demişti.

AKŞENER: ÇÜRÜMEYE TERK EDECEKLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinin grup toplantısında "Anlaşılıyor ki, S-400'ler alınsa bile, bir depoda çürümeye terkedilecek" şeklinde konuşmuştu.