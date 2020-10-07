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    • 07.10.2020 16:05
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    yı sallayan video! " 'lerin fişini takamaz" diyenler burada mı?

    'lerin 12 Temmuz'da sevkiyata başlamasıyla ekranlara geçen ve S-400'ler hakkında muhalif açıklamalar yapan , , gibi isimlerin o dönemde yapmış olduğu açıklamalar, S-400'lerin atış testi için 'a hareket etmesinin ardından yeniden gündeme geldi. nın en çok konuşulanları arasına giren videoya vatandaşlar "Hani S-400'leri çalıştıramayacaktık?" yorumunda bulundu.

    Edinilen bilgiye göre Türk Hava Kuvvetleri, 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında bataryası ile bir dizi atışlı test icra edecek. Atışlı testler esnasında, 10 adet Banshee Hedef Uçağı kullanılacak.

    SİSTEMİN PERFORMANSI GÖZLENECEK
    İcra edilecek test faaliyetleri ile S-400'ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek. Bu testin sonucunda, Türk S-400'lerinin operasyonel kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor.

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    Haberler Güncel Sosyal medyayı sallayan video! "Türkiye S-400'lerin fişini takamaz" diyenler burada mı?