Biz Türkiye olarak başka bir ülkedeki seçim in nasıl seyredeceği, seçimi kimin kazanacağı, taraf tutmak gibi bir pozisyon içinde yer almayız. Amerikan seçimlerini yakından takip ediyoruz. Amerika'da Trump'ın ya da Biden'ın kazanacak olması; buna göre ilişkilerimizi düzenlemeyiz.Amerikan seçimleri başka, seçim sonrası senaryoların seyri başka... A planımız da B planımız da açıktır. Bazen maksadını aşan yorumlar ortaya çıkıyor. Sanki Türkiye'nin atacağı adımlar, Amerikan seçimlerinin seyrine göre değişecek gibi. Bunlar doğru değildir. Bütün hazırlıklarımızı yaptık.Bir kere S400 meselesinin bugüne gelmesi, Türkiye'nin tercihi değildir. Bu işin bu noktaya gelmesindeki temel neden de ABD'deki politikacılarının tutumu. Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Biz bunu ya NATO 'dan ABD'den temin edeceğiz. Yıllardır 'senatodan geçmez, komisyondan geçmez' gibi mazeretler... Sen vermezsen, biz bunu temin etmek zorundayız. Türkiye S-400'e yöneldi. İşi bu noktaya getiren ABD'nin katı ve tutucu tavrıdır. Birileri şundan endişe ediyor olabilir. Türkiye milli savunma sanayiindeki çıkışı sürdürdükçe, Allah'ın izniyle hava savunma sistemleriyle ilgili orta vadede kendi savunma sistemlerini... Nasıl ATAK helikopterlerini, İHA ve SİHA'larını yapabildiyse, Türkiye hava savunma sistemi kurabilecek noktaya gelecek. Bunun vermiş olduğu bir telaş da mümkün.Güvenlik tehdidi algısı varsa bunu paylaşmaları gerekir. Dostluk bunu gerektirir. Ben bunun Türkiye'ye karşı bir takım manipülatif adımların hızlandırılması olarak düşünüyorum. Bir karşılığı yok, çok kısa süre içinde vazgeçeceklerini tahmin ediyoruz. Bizim tarafımızdan bilinen bir güvenlik endişesi yoktur.Hangi ülkelerin silah verdiklerini, lojistik destek verdiklerini biliyoruz. Karabağ meselesinde işgalci olan Ermenistan 'dır. İnsanlık suçu işleyen de Ermenistan'dır.Herkesi akıllı vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Azerbaycan, Ermenistan topraklarını 33 yıldır işgal etmiş olsa. Son dönemde de durduk yerde Azerbaycan Ermenistan'a saldırmış olsa, bu saldırılarda kundaktaki bebekleri öldürmüş olsa inanın bütün dünya Azerbaycan'ın üzerine yıkılırdı. Fransa için söyleyebiliriz. ABD için söyleyebiliriz. Orada da Ermenistan'dan çok daha güçlü bir Ermeni lobisi var. Ermeni lobisi, hele hele seçim zamanlarında; ABD politikalarında zora düştüklerinde sarıldıkları lobilerden birisidir.Bir kere önce hayırlı olsun, KKTC 'nin tercihi tarihi bir tercihtir. Çok önemli bir tercihte bulundu Kıbrıs halkı. "Rum tezlerine teslim olalım, AB dayatmalarına eyvallah diyelim, taviz veren taraf hep biz olalım" Akıncı'nın ortaya koydukları buydu. "Müzakerelere varız ama Türkiye'den ayrı, Türkiye'nin desteği olmayan bir KKTC olarak ayakta kalamayız." Kıbrıs halkının tercihi iki yönlü çözüme yol açmaktır. Kıbrıs için yeni bir dönem başlamıştır.Sağlık Bakanlığı, pandemi ortaya çıktığında ilaçları getirerek depolarına koydu. Önemli başarı sağlandı. Grip aşısı konusu da her sene olan bir şey. Özellikle belli risk gruplarının grip aşısı, zatürre aşısı olmasını söyleyen doktorlar var. Ama herkes bu konuda doktorlarıyla beraber hareket etmesi lazım.Buna gülüp geçiyoruz boykot kararı... İşte bazı ülkelerde Türk mallarının alınmasıyla ilgili faaliyetler içerisinde. Esas mesele nedir? Birbirinden ayrı her birisi büyük olan sorunlarla karşı karşıya Türkiye. Yeni bir dünya kuruluyor. Hele 90'lardan sonra kurulan o sistemlerin çöktüğünü görüyoruz. Yeni dünya kurulurken Türkiye'nin dünya sisteminin içinde yer almakta olduğunu herkes görüyor. Bunu gören bazıları da telaşa katılıyor. Türkiye onun için dünya beşten büyüktür diyor.