Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Ak Parti 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Toplu açılışlar yaptı. Konuşmasında, ABD'ye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve İslam karşıtı nefret saçan açıklamalarıyla gündeme gelen ve kendisi hakkında sosyal medyada hadsiz bir paylaşım yapan Hollandalı Milletvekili Geert Wilders'e çok sert çıktı:
Son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor. Sen önce kendine bak, nereye gidiyorsun ona bak. Bu bir vaka. Bunun için bir kontrolden geçmesi lazım.
Hollanda'da milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Bir defa haddini bil, haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin.
Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık, İtalya'da yaşadık. Nazizmi yaşadık. Siz onlarla yol yürüdünüz. Bizim kitabımızda sosyal adalet var. Biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz.
F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. Parasını ödediğimiz halde F-35'leri vermediniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz.
Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor.
Diyor ki "Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız." Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz Türkiye'yiz Türkiye.
Başkan Erdoğan, "Oyunlarını bozduğumuz için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsınlar koysunlar. Ölmek var, dönmek yok" dedi.