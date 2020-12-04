CHP İl Başkanlığına gittiğini ve kendisinin kabul edilmediğini ve geri yollandığını ifade etti. İl Başkanlığındaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, olayı karakola taşıdığını da belirtti.

"ORTA YOLU BULALIM" DEDİLER

Hanelçi taciz skandalı sonrasında babasına ilçeden bir telefon geldiğini ve orta yolu bulma konusunda ikna edilmeye çalışıldığını da söyledi. Yasin Ilgar tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, yaşadığı olayların çok çirkin olduğunu ifade etti.

TACİZİ ÖRTBAS ETMEK İSTEDİLER

Hanelçi, CHP'nin altı okunu bilen ve parti misyonunu bilen kişilerin partide görev yapmadığını belirtirken olayın örtbas edildiğini söyledi.