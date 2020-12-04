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    • 05.12.2020 00:28
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    Tacize uğrayan 'li 'den A Haber'e flaş açıklamalar: Olayı kapatmam için beni tehdit ettiler

    'de taciz ve tecavüz olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. CHP'nin İlçe Başkanlığında görev yapan ve tacize uğrayan A Haber'e konuştu. Hanelçi taciz olayından sonra İl Başkanlığına gittiğini ancak geri yollandığını ifade ederken, oradaki kişiler tarafından tehdit edildiğini de söyledi. CHP'de parti misyonunu bilmeyen kişilerin görev yaptığını belirten Hanelçi, olayın örtbas edildiğini söyledi.

    AHaber

    CHP'de taciz ve tecavüz olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor.

    CHP Avcılar İlçe Başkanlığından görev yapan ve tacize uğrayan Özlem Hanelçi A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuştu.

    TEHDİT EDİLDİM
    Yıllardır kadın hakları konusunda savunucu bir insan olduğunu belirten Hanelçi, mağduriyet yaşadığını ifade etti.

    CHP İl Başkanlığına gittiğini ve kendisinin kabul edilmediğini ve geri yollandığını ifade etti. İl Başkanlığındaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, olayı karakola taşıdığını da belirtti.

    "ORTA YOLU BULALIM" DEDİLER
    Hanelçi taciz skandalı sonrasında babasına ilçeden bir telefon geldiğini ve orta yolu bulma konusunda ikna edilmeye çalışıldığını da söyledi. Yasin Ilgar tarafından tehdit edildiğini söyleyen Hanelçi, yaşadığı olayların çok çirkin olduğunu ifade etti.

    TACİZİ ÖRTBAS ETMEK İSTEDİLER
    Hanelçi, CHP'nin altı okunu bilen ve parti misyonunu bilen kişilerin partide görev yapmadığını belirtirken olayın örtbas edildiğini söyledi.
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    Haberler Güncel Tacize uğrayan CHP'li Özlem Hanelçi'den A Haber'e flaş açıklamalar: Olayı kapatmam için beni tehdit ettiler