





"ŞAHSIM ADINA KINIYORUM!"

Yalçınkaya, "Bütün kadın derneklerimizin, bütün kadın kollarımızın, bütün parti olarak gerek CHP, İYİ Parti, AK Parti, MHP'yi gözetmeksizin bütün partilerde kadınlarımızı el birliğiyle sesimizi çıkarması, bu olaya gerekli tepkileri göstermesi lazım. Ben şahsen, şahsım adına kınıyorum" dedi.

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