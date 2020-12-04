







Cemil Şeboy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bazı araç sürücülerinin kontrollü bir şekilde ilerledikleri görülürken, patlayan su borusunu gören çevredeki bina sakinleri tarafından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) bilgi verildi.