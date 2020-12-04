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    • 05.12.2020 06:18
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    SON DAKİKA: 'de patlayan su borusu caddeleri göle çevirdi

    Son dakika haberine göre, ’in Buca ilçesinde patlayan temiz su borusu caddeleri göle çevirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlatıldı.

    İHA
    AA




    İzmir'in Buca ilçesinde patlayan temiz su borusu caddeleri göle çevirdi.



    İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlatıldı.




    Edinilen bilgiye göre olay, İnkılap Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde patlayan 500'lük temiz su borusu Koşuyolu Caddesi ve Cemil Şeboy Caddesi'ni adeta göle çevirdi.





    Cemil Şeboy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bazı araç sürücülerinin kontrollü bir şekilde ilerledikleri görülürken, patlayan su borusunu gören çevredeki bina sakinleri tarafından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) bilgi verildi.




    İhbar üzerine gelen İZSU ekiplerince patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlatıldı.

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