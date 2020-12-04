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    • 05.12.2020 06:24
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    SON DAKİKA: Bakan Koca koronavirüs verilerini paylaşarak uyardı: Risk devam ediyor

    Son dakika haberine göre, , , , ve valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı yaptığı il değerlendirme toplantılarında bu illerde riskin devam ettiğini bildirdi.

    AA
    Bakan Koca'dan 4 ile uyarı: Risk devam ediyor
    , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle , , ve valisi, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı çevrim içi olarak düzenlenen il değerlendirme toplantıları yapıldığını aktardı.


    Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

    "Sırasıyla Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'da risk devam ediyor. Son bir haftada Zonguldak'ta vaka artışı yüzde 50, doluluk oranı yüzde 77, Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74, Sivas'ta artış yüzde 25, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66, Malatya'da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.



    Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım."

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