"SU SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ BİZİ KORKUTMAYA BAŞLADI"

İstanbul'da ve Türkiye'nin önemli şehirlerinde, su kaynaklarındaki seviyenin önemli derecede düştüğünü dile getiren Toros, "Özellikle İstanbul'da 2020 yılı hem sıcak hem de kurak geçti. Ve bunun sonucu olarak, şu anda barajlardaki su seviyesinin düşmesi sebebiyle, Aralık ayının gelmiş olması ve hala Sonbahar yağışlarını almamış olmamız bizleri korkutmaya başladı. Dolayısıyla hep birlikte, elimizdeki su kaynaklarını nasıl daha verimli kullanabileceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Daha dikkatli olalım ve susuz bir dönemle karşı karşıya kalmayalım. Su demek hayat demek, su demek mikroplardan, virüslerden korunma anlamına geliyor. Bu çerçevede neler yapabileceğimizi ev bazında, okul bazında neler yapabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.



"SU İSRAFINI ÖNLEMEK İÇİN HERKES ÖNLEM ALMALI"

Su israfını önlemek için yapılabilecekleri sıralayan Toros, şunları söyledi:

"Özellikle bu dönemde ellerimizi her zamankinden daha sık yıkamak durumundayız. Ellerimizi yıkarken uzmanlar 20-30 saniye elleri sabunlamamızı istiyor. Suyu açıp, elimizi sabunladık ovalamaya devam ettik 15-20 saniye daha sonra elimizi duruladık harcadığımız su, yarım litreden az olur. Ama musluğun başında ekonomik musluk başlığı yoksa, normal musluğu açtığımızda, sizin harcayacağınız su miktarı 2-3 litredir. Dolaysısıyla, burada müthiş bir su israfı yapılmakta. Burada her birimiz dikkat edersek, İstanbul'da 15 milyon insan var, herkes bir el yıkamada 2 litre su tasarrufu yapsa, bu her defasında 30 milyon litre su tasarrufu demektir. Evlerimizde sebzelerimizi, meyvelerimizi her zamankinden daha fazla yıkıyoruz. Bunu yaparken de bir kap içinde onları bekletip, sonra durulamak var. Duş alırken veya sifon çekerken de su tasarrufu sağlanabilir. Atalarımız demiş ki, 'Damlaya damlaya göl olur' eğer musluklarımızda herhangi bir kaçak varsa, bu kacağı önlersek, yıllık bazda çok büyük miktarda su tasarrufu sağlamış olacağız. Çiçeklerimizi sularken de, meyveleri yıkadığımız suları orada kullanabiliriz. Yani kullanılmış suları tekrar kullanarak su tasarrufu sağlayabiliriz. Makinaları çalıştırırken de, tamamen dolmasını beklemeliyiz. Tıraş olurken ve diş fırçalarken de musluğun kapalı olması son derece önemli."