Tartıştığı eşini bıçakla öldüren Sabri Çiçek'in Samsun'da oturduğu, 4 ay önce Ece'yi kaçırarak Beyşehir'e yerleştiği ve nikah kıyarak evlendikleri öğrenildi. Cinayeti işleyen gencin inşaatlarda işçi olarak çalıştığı da öğrenildi.

Komşuları ise genç çiftin sessiz ve sakin biri olduklarını daha önce hiç tartıştıklarını duymadıklarını söyledi.