Barajlarda doluluk oranı ne durumda? İstanbul'da barajlar dolu mu? DSİ beklenen açıklamayı yaptı
Barajlarda doluluk oranı ne durumda ve İstanbul'da barajlar dolu mu sorularına yazılı açıklama ile yanıt verdi. Devlet Su İşleri, baraj dolulukları ve 3 büyükşehir için içme suyu durumu ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, her yıl "Su Yılı" başlangıcı olan Ekim ayında iklim şartlarına ve barajların özelliklerine bağlı olarak hazırlanmakta olduğunu, gerekli görülmesi halinde akımların durumuna göre revize yapılabileceğini belirtti.
Barajlarda doluluk oranı ne durumda ve İstanbul'da barajlar dolu mu sorularına yazılı açıklama ile yanıt verdi. Devlet Su İşleri, baraj dolulukları ve 3 büyükşehir için içme suyu durumu ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, her yıl "Su Yılı" başlangıcı olan Ekim ayında iklim şartlarına ve barajların özelliklerine bağlı olarak hazırlanmakta olduğunu, gerekli görülmesi halinde akımların durumuna göre revize yapılabileceğini belirtti.
"Ülkemizde, depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60'ı kar erimesinden kaynaklanmakta olup akımlar Mart-Haziran aralığında gerçekleşmektedir. Bu sebeple, barajların doluluk oranlarının bugünkü durumlarına göre değerlendirilerek suyumuzun yetersiz olduğu sonucuna ulaşmak çok doğru olmayacaktır. Çünkü akımlar Mart ayı itibarı ile ortalamanın üzerine çıkarak doluluk oranlarını artırmaktadırlar. Hâlihazırda baraj dolulukları yeterli seviyede olup ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmamaktadır."
"Söz konusu barajların içme suyu maksatlı olanları yüzde 32,5, sulama maksatlı olanları yüzde 31,4 ve enerji maksatlı olanları ise ortalama yüzde 36,4 aktif doluluğa sahiptir. İstanbul İlinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı ortalama 3 milyon m3'tür. Bu ihtiyacın önemli bir miktarı DSİ'ce daha önce inşa edilen Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece ve diğer barajlar ile Yeşilçay ve Melen Sistemi'nden karşılanmaktadır. İstanbul iline su sağlayan barajlardan bir kısmı Anadolu yakasında; bir kısmı ise Avrupa yakasında bulunmaktadır.