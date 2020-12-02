Barajlarda doluluk oranı ne durumda? İstanbul'da barajlar dolu mu? DSİ beklenen açıklamayı yaptı

Barajlarda doluluk oranı ne durumda ve İstanbul'da barajlar dolu mu sorularına yazılı açıklama ile yanıt verdi. Devlet Su İşleri, baraj dolulukları ve 3 büyükşehir için içme suyu durumu ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, her yıl "Su Yılı" başlangıcı olan Ekim ayında iklim şartlarına ve barajların özelliklerine bağlı olarak hazırlanmakta olduğunu, gerekli görülmesi halinde akımların durumuna göre revize yapılabileceğini belirtti.