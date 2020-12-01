DIŞARIDAKİ KAYNAKLARDAN ALINAN SU MİKTARI ARTTI!

Barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının 10 ayında 458 milyon 26 bin metreküp su alındı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da günlük yüzde 40'lar seviyesine çıkartıldı.