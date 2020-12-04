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    • 04.12.2020 17:00
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    Genel Başkanı taciz ve tecavüz skandalları karşısında hala suskun!

    Genel Başkanı , partisinde patlak veren taciz ve tecavüz olayları ile ilgili sessizliğini sürdürüyor. Kamuoyunda infial uyandıran utanç verici olaylara tek kelime etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliğine tepki amaçlı 'sayaç' uygulaması başlatıldı.

    Sabah
    Kılıçdaroğlu tecavüz skandalları karşısında hala suskun!

    Duyarlı vatandaşlar tarafından hayata geçirilen 'www.tecavuzesusma.com' isimli sitede, eleştiriliyor.

    " Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içi seri tecavüzlere sessiz kalıyor" ifadelerinin yer aldığı sitede, Kılıçdaroğlu'nun taciz vakaları ile ilgili kaç gün, kaç saat, kaç dakika ve kaç saniye sessiz kaldığı; sayaç uygulamasıyla gözler önüne seriliyor.

    NE OLMUŞTU?
    CHP teşkilatlarındaki bazı kadınların, CHP'li yöneticiler tarafından tacize ve tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı. İlk vaka CHP ilçe teşkilatında yaşandı. ; sonrasında Avcılar İlçe Teşkilatı, Ümraniye Gençlik Kolları ve Esenler İlçe Teşkilatı'nda yaşanan taciz iddialarına şahitlik yaptı.

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