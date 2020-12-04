TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları! TUS yerleştirme sonuçları sorgulama!

TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. 19-26 Kasım tarihleri arasında yapılan tercihlerin ardından sonuçlar açıklandı. 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlem sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sorgulanabiliyor.
TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-26 Kasım'da tercihleri alınan adayların TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
TUS NEDİR?
TUS yani Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. ÖSYM tarafından yılda iki kez; eylül ve nisan aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır. Sınav iki basamaktan oluşur.
Bunlar Tıbbi Yabancı Dil sınavı ve Bilim sınavıdır. İlk sınav olan Tıbbi Yabancı Dil sınavında başarılı olan adaylar Bilim sınavına girerler. Bilim sınavından başarılı olan adaylar ise yapacakları tercihlere göre uzmanlık eğitimlerine kabul edilirler.