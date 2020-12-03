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    • 03.12.2020 08:01
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    SON DAKİKA: 'den İstanbulkart’a yüzde 67

    Son dakika haberine göre, tek kullanımlık toplu taşıma kartlarına yaklaşık yüzde 67 yaptı. 6 TL olan kartlar 10 TL'ye çıktı.

    Sabah
    İBB'den İstanbulkart’a yüzde 67 zam
    Seçim döneminde İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkararak, rahat, konforlu ve ucuz yolculuk vaadinde bulunan () yönetimi, tek kullanımlık ulaşım kartlarına yüzde 67'lik yaptı. Daha önce 6 TL olan tek kullanımlık biletler 10 TL'ye yükseltildi. İBB geçen şubat ayında otobüslere yüzde 35, metrobüse yüzde 79, Şehir Hatları Adalar ve Bostancı ücret tariflerine yüzde 100, mavi kart indirimli öğrenci kartlarına ise yüzde 25 zam yapmıştı. Metrobüste ayrıca ilk 3 durakta alınmayan ücretler de revize edilerek ücretlendirilmiş ve 1 durak 2.50 lira, 3 durak ise 3.50 lira olarak belirlenmişti.


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