İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un deprem bütçesini AK Parti döneminde hazırlanan 1 milyar 18 milyon TL'yi 2020 yılında yüzde 65 düşürerek 347 milyon TL'ye düşürdü. 2021 bütçesinde ise yüzde 75 kesinti yaparak deprem bütçesi 257 milyon 119 bin 500 TL oldu. İstanbul'un olası bir depremde ayrılan bütçesi her geçen sene düşürülürken İBB yönetimi yaptığı deprem çalıştayını bir kitapçık haline getirdi.