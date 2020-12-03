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    • 03.12.2020 08:15
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    'nün fatura fedaisi 'a 15 yıl hapis talebi

    firarisi ’ün, Ağaoğlu tarafından karşılanan Dubai tatilini örtmek için oluşturduğu sahte fatura timindeki isimlerden Avukat hakkında 15 yıl hapis cezası talep edildi.

    Sabah
    Fatura fedaisine 15 yıl hapis talebi
    firarisi 'ün Dubai'de Ali Ağaoğlu'nun parasıyla 5 yıldızlı otelde tatil yapmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tüm masrafları Ağaoğlu tarafından ödenmesine rağmen, skandalı örtmek için kendi cebinden harcama yapmış gibi göstermek için fatura timi kuran Öz'ün, oluşturduğu timde yer alan avukat hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Aktaş için 15 yıl hapis talep edildi. Davanın tanığı Ali Ağaoğlu, şirketinden ücretsiz Dubai tatili yapan Öz'e para ödemiş gibi makbuz vermesi için tehdit edildiğini anlatmıştı. Ağaoğlu, makbuz istedikleri için kovduğu Aktaş'ın "Zekeriya Öz'ü size yedirmeyiz, her türlü sizi bitiririz" diyerek tehdit ettiğini belirtmişti.





    250 BİN LİRALIK LÜKS TATİL
    Ocak 2014'te ortaya çıkan lüks Dubai tatili, 17 Ekim 2013'te gerçekleşmişti. 8 kişilik aile tatilinin 5 günlük faturası ise 31 bin 588 dolar olduğu belgelenmişti. Aktaş, Öz'ün Ağaoğlu'nun şirketine gönderdiği 3 fatura timi içinde yer almış ve şirketten Öz adına fatura talep etmişti.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün fatura fedaisi Tayfun Aktaş'a 15 yıl hapis talebi