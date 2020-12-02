HEYKEL TALİMATI KILIÇDAROĞLU'NDAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından Mansur Yavaş'a ilk olarak heykel talimatı vermişti. CHP Lideri, "Mansur Bey'e; Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Şinasi ve Rıfat Horozcu'nun fötr şapkalı meşhur fotoğrafını gösterdim ve bunun heykelinin yapılmasını önerdim. Melih Cevdet Anday da o fotoğrafa çok güzel bir şiir yazmıştır." şeklinde açıklama yapmıştı.