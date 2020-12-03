Başkan Erdoğan 'BM Kovid-19 Özel Oturumu'na video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumuna bir video mesaj gönderdi.

BU ZORLU DÖNEMİ AŞABİLMENİN ANAHTARI KÜRESEL DAYANIŞMADIR."

Erdoğan, mesajında şöyle dedi:

"Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır. Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası işbirliği ve küresel dayanışmadır."

"Türkiye olarak salgının ilk günlerinden itibaren uluslararası toplumla işbirliği içinde hareket ettik. Bugüne kadar 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Salgın şartlarında gıda güvenliği sorunu yaşayan ülke ve bölgelere destek oluyor; yaşlılar, engelliler, kimsesiz çocuklar gibi dezavantajlı gruplara yönelik 16 ülkede özel programlar gerçekleştiriyoruz."

TÜRK BİLİM İNSANLARI ŞAHİN VE TÜRECİ'YE TEBRİK

"Dünya, aşı üretimi kapsamında gelen haberlere ümit bağlamıştır. Bu vesileyle, aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan, oturuma da çevrimiçi iştirak eden Biontech firmasının kurucuları Prof. Uğur Şahin'i ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda tebrik ederim. Türkiye olarak yürüttüğümüz, 12'si Dünya Sağlık Örgütü listesinde bulunan 16 aşı çalışmasından birinin insan denemelerine başlanmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Ülkemizin öncülük ettiği çabalar neticesinde 2021 senesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmiştir. Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı iletiyorum."

"Türkiye olarak güçlü tarım, gıda ve imalat sektörümüz, şehir hastanelerimiz, tecrübeli ve özverili sağlık çalışanlarımız, kuşatıcı sosyal güvenlik sistemimiz, bu süreçte ülkemizin en önemli avantajları olmuştur. Tüm dünyada bu süreçten daha fazla etkilenen hassas gruplar vardır. Tedbirlerin kapsayıcı olması, hassas ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özen gösterilmesi elzemdir. Bunun bilinciyle, kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin haklarının korunmasına özel önem atfediyoruz. Korumamız altındaki 3,6 milyon Suriyeli, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden, aynı vatandaşlarımız gibi yararlanabiliyor."





"Kovid19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim, son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. Bu süreçte sadece salgınla değil, aynı zamanda artan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerekiyor. Malum, üyesi olduğumuz G20 platformu tarafından başlatılan "Borç Erteleme Girişimi"ni başından beri destekledik. Sürdürülebilir tedarik zincirleri ve dağıtım ağları konusu dahil "Yeni Normal"e geçişi teminen çalışmalarımızı hızlandırmak mecburiyetinde olduğumuzu da hatırlatmak isterim."

"Salgının bize hatırlattığı bir diğer husus da Birleşmiş Milletler sisteminin günümüz tehdit ve ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutulması gereğidir. Birleşmiş Milletler sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurulun güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. "