ABD Tarım Bakanlığı tarafından desteklenen ve North Carolina Eyalet Üniversitesi'ndeki bitki biyologları tarafından yapılan araştırmaya göre, yeşil çay, muscadine üzümleri ve bitter çikolata gibi yiyeceklerde veya içeceklerde bulunan kimyasal bileşiklerin corona virüste bulunan belirli bir enzime veya proteaza bağlanabildiği ve işlevini engellediği ortaya çıktı.
North Carolina Eyalet Üniversitesi'nde bitki ve mikrobiyal biyoloji profesörü ve çalışmanın yazarı De-Yu Xie, proteazların virüslerin sağlığı ve yaşayabilirliği için önemli olduğunu altını çizerken, proteazların inhibe edilirse corona virüslerin yaşayamayacağını belirtti.
Xie, "Laboratuvarımızın odak noktalarından biri, yiyeceklerde veya şifalı bitkilerde virüslerin insan hücrelerine nasıl bağlandığını veya bir virüsün insan hücrelerinde yayılmasını engelleyen nutrasötikler bulmaktır" dedi.
HEM SİMÜLASYON HEM LABORATUVARDA DENEYİ
Çalışmada, North Carolina Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, corona virüsdeki sözde "ana proteaz" ın (Mpro), halihazırda bilinen bir dizi farklı bitki kimyasal bileşiğiyle karşılaşıldığında nasıl tepki verdiğini gösteren hem bilgisayar simülasyonları hem de laboratuvar çalışmaları gerçekleştirdiler.
NTV'de yer alan habere göre, De-Yu Xie, "Covid-19'daki Mpro, virüsün kendini kopyalaması ve bir araya getirmesi için gerekli" ifadelerini kullanırken "Bu proteazı engelleyebilir veya devre dışı bırakabilirsek, virüs ölür" şeklinde konuştu.
VİRÜSÜN ANA PROTEAZININ İŞLEVİNİ YOK EDİYORLAR
Bilgisayar simülasyonları tarafından yapılan deneylerde, yeşil çay, iki çeşit muscadine üzüm, kakao tozu ve bitter çikolatadan elde edilen kimyasal bileşiklerin Mpro'nun farklı kısımlarına bağlanabildiğini görülürken Xie, "Ana proteaz Mpro'yu incelediğimizde, kimyasal bileşiklerin Mpro'nun çevresini doldurulmuş cep gibi sardığı görülüyor. Bu cep doldurulduğunda, proteaz önemli işlevini kaybeder. İşte bu kimyasal bileşikler bunu sağlıyor" şeklinde konuştu.