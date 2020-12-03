ABD Tarım Bakanlığı tarafından desteklenen ve North Carolina Eyalet Üniversitesi'ndeki bitki biyologları tarafından yapılan araştırmaya göre, yeşil çay, muscadine üzümleri ve bitter çikolata gibi yiyeceklerde veya içeceklerde bulunan kimyasal bileşiklerin corona virüste bulunan belirli bir enzime veya proteaza bağlanabildiği ve işlevini engellediği ortaya çıktı.