Artan koronavirüs vakalarının ardından yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı ve başka yeni kararlar da alındı. Hafta sonu yaklaşırken binlerce vatandaş Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının yanıtını merak ederek arama motorları üzerinden sorgulananlar arasında yer aldı. 81 ilde uygulanmaya başlayanan sokağa çıkma yasağından muaf olanlar kimler? İşte tüm detaylar…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Kısıtlamalar Salı gününden itibaren başladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kabine toplantımızın ilk ve en önemli konusu uzunca bir süredir olduğu gibi koronavirüs salgınındaki gelişmelerdi. Dünyanın her yerinde görülmedik düzeyde tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oldu.
"İNSAN HAREKETLİLİĞİNİ EN AZA İNDİRMEYİ AMAÇLAYAN BU TEDBİRLER DIŞINDA BİR ÇARE BULUNMUYOR"
Bu çerçevede birtakım tedbirleri hayata geçireceğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Vaka sayıların 30 bine dayanmış olması çok dikkatli ve sabırlı davranmamız gerektiğini gösteriyor. Sıkıntıları asgariye indirebilmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Şu aşamada insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tedbirler dışında bir çare bulunmuyor.
Vatandaşlarımızdan öncelikle tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına en sıkı şekilde riayet etmelidir. Salgın tedbirlerine harfiyen uygulamasını bekliyoruz. Salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını, evlerinde dahi dikkatli hareket
etmelerini istiyoruz. Bu salgına karşı en etkili tedbir kendimizi korumaktır.
Sevdiklerimizin ve diğer insanların sağlığı için üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak mecburiyetindeyiz. Soğuk algınlığı, gribin artması sağlık sistemimizin üzerindeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımıza en büyük teşekkürümüz onlara ilave yük getirmemek olacaktır.
YENİ TEDBİRLER NELER?
Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.
Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.
Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.
Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.
Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF TUTULANLAR
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.0020.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.