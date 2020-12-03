AÖL sınavı ne zamana ertelendi? 2020 AÖL Açık Lise sınav tarihi belli oldu mu?

AÖL SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Yasakların kalkmasıyla birlikte sınav tarihlerine ilişkin açıklama gelmesi bekleniyor.