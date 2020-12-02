AMBALAJSIZ EKMEK SATIŞI YOK

Pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacak. Kentte fırıncılık yapan Gökhan Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerin insanların sağlığı için yerinde olduğunu söyledi.