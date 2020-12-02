Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.12.2020 13:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2020 13:30
    ABONE OL

    'da koronavirüs önlemleri kapsamında ekmekler ambalajsız satılmayacak

    türkiye'deki koronavirüs vakalarının artması nedeniyle iller de önlemlerini artırıyor. Bu kapsamda Tekidağ'da da yeni bir karar alındı. Buna göre ekmek ve ekmek çeşitleri ambalajlı olarak satılacak.

    AA
    O ilimizde koronaya karşı yeni karar! Ekmekler...

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

    EKMEKLER AMBALAJLI SATILACAK
    Buna göre ekmek ve ekmek çeşitleri, kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulacak.

    Ambalaja konulmamış ürünler, bulaşmayı engelleyecek şekilde, hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek. Ürünler, tüketici talebi üzerine görevliler tarafından uygun bir ambalaja konularak tüketiciye arz edilebilecek.

    AMBALAJSIZ EKMEK SATIŞI YOK
    Pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacak. Kentte fırıncılık yapan Gökhan Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerin insanların sağlığı için yerinde olduğunu söyledi.

    "HASSAS DAVRANIYORUZ"
    Değirmenci, salgın sürecinde herkesin titizlikle tedbirlere uyması gerektiğini ifade ederek, "Alınan tedbirler hepimiz için.

    İnşallah bu tedbirlere uyarak bu salgından bir an önce kurtuluruz. Biz esnaf olarak her zaman hassas davranıyoruz." dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Tekirdağ'da koronavirüs önlemleri kapsamında ekmekler ambalajsız satılmayacak