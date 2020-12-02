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    • 02.12.2020 14:29
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    SON DAKİKA: 'da 'nün 12 yıl hapisle aranan mahrem imamı saklandığı evde yakalandı

    Son dakika haberine göre, ’da polisin düzenlediği operasyonda, soruşturması kapsamında 12 yıl hapisle aranan örgütün 'Vakfıkebir mahrem imamı’ ve 'ByLock' kullanıcısı R.K, yakalanarak gözaltına alındı.

    DHA
    FETÖ'nün mahrem imamı saklandığı evde yakalandı!

    Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı ve 'Vakfıkebir mahrem imamı' olarak aranan R.K.'nin Yıldızlı Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, tespit ettikleri eve baskın düzenledi.




    SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI!
    Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan R.K., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan R.K.'nin yakalanması Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'Durursak vururlar' başlığıyla yapılan paylaşımla duyuruldu.


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