Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşı Avrupa için başvuru yaptı

BioNTech'ten yapılan açıklamada, dünkü başvuruyla EMA tarafından 6 Ekim'de Kovid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşı adayına ruhsat verilmesi için başlatılan sürecin tamamlandığı belirtildi.

Aşının daha önce SARS-Cov-2 enfeksiyonu görülmeyen hastalarda yüzde 95 etkili olduğunun belirtildiği açıklamada, aşının etkinliğinin tüm yaş ve cinsiyet gruplarında tutarlı olduğu vurgulandı.