Almanya'da yaşayan Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in geliştirdiği BioNTech'in aşısı için geri sayım başladı. ABD medyası, İngiltere'nin BioNTech aşısını 7 Aralık'tan itibaren uygulayacağını yazdı.
Aşı 10 Aralık'taki ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) toplantısının ardından onay alabilir.
BBC'nin aktardıklarına göre ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün Başkanı Anthony Fauci'nin de NBC televizyonuna yaptığı açıklamada "Büyük ihtimalle, ilk öncelik grubundaki bireylerin bir kısmını, Aralık ayı sona ermeden aşılayacağız" dediği belirtiliyor.
YÜZDE 100 BAŞARILI
ABD'de Moderna'nın bulduğu aşının son denemeleri, süper sonuç verdi. Ciddi vakalarda etkisinin yüzde 100 olduğu iddia edildi. Ekibin başındaki Dr. Tal Zaks "Aşımız son derece etkili. Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" dedi.