



BBC'nin aktardıklarına göre ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün Başkanı Anthony Fauci'nin de NBC televizyonuna yaptığı açıklamada "Büyük ihtimalle, ilk öncelik grubundaki bireylerin bir kısmını, Aralık ayı sona ermeden aşılayacağız" dediği belirtiliyor.