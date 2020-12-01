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    • Yaşam
    • 01.12.2020 Gazete
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    Prof. ve eşi ’nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 7 Aralık’tan itibaren uygulanacak

    Türk Prof. ve eşi ’nin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının 7 Aralık’tan sonra ’de uygulanacağı açıklandı.



    Almanya'da yaşayan Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in geliştirdiği BioNTech'in aşısı için geri sayım başladı. ABD medyası, İngiltere'nin BioNTech aşısını 7 Aralık'tan itibaren uygulayacağını yazdı.


    Aşı 10 Aralık'taki ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) toplantısının ardından onay alabilir.



    BBC'nin aktardıklarına göre ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün Başkanı Anthony Fauci'nin de NBC televizyonuna yaptığı açıklamada "Büyük ihtimalle, ilk öncelik grubundaki bireylerin bir kısmını, Aralık ayı sona ermeden aşılayacağız" dediği belirtiliyor.



    YÜZDE 100 BAŞARILI
    ABD'de Moderna'nın bulduğu aşının son denemeleri, süper sonuç verdi. Ciddi vakalarda etkisinin yüzde 100 olduğu iddia edildi. Ekibin başındaki Dr. Tal Zaks "Aşımız son derece etkili. Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Yaşam Prof. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 7 Aralık’tan itibaren uygulanacak