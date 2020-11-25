Onun için taşımada bu derecenin sağlanması lazım. Aynı teknoloji ile üretilmiş olan moderna aşısının 8 dereceye kadar dayanabildiği söylendi. Ama aşı naklinde eksi 20 gerektiği açıklandı. Hangi yöntemle elde edilmişse o yönteme göre özel korunan, nakil ve aşı yapılacak kadar saklanacak yerlerin belli olması gerekir, hangi tür aşı yapıyorsanız" dedi.