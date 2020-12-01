İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;

2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:

10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

YENİ KISITLAMALARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından kararlaştırılan yeni kısıtlamaları açıklamıştı.

Erdoğan, alınan önlemleri şöyle açıkladı:

* "Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

* Önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

* Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

* Milletimizden evlerde salgının bulaşma ihtimalinin göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara verilmesini özellikle rica ediyorum.

* Mevlit, taziye, gün, yılbaşı kutlaması gibi etkinlikler yapılamayacaktır.

* Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

* Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

* Umumi hıfzıssıhha kurulları AVM'lerin aynı anda kabul edebileceği kişi sayısını belirleyecek, girişte HES kodu zorunlu olacak.

* Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10 ile 16 arası uygulanabilecektir.

* 50 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde mevcut iş sağlığı veya güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulanması sıkı bir şekilde denetlenecektir."

Erdoğan'ın basın toplantısı ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kısıtlamaların detayları açıklandı. Buna göre:

* Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,

* 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

* Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

* Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilecek

* Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyecek, bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi vatandaşlara hatırlatılacak