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Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci dünyanın gündeminde! Tüm insanlığa örnek gösterildiler

Koronavirüs salgınını dünyayı yeniden etkisi altına almışken herkesin aklında tek bir soru vardı. Ne zaman koronavirüs aşısı olacağız? Bu sorunun cevaplanabilmesi için ortada bir aşı olması gerekiyordu. İşte bu noktada herkese umut olan haberi Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci verdi. Şirketleri Biontech ile Pfizer'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısında yüzde 90'lık bir başarı elde etmişlerdi. İşte tüm bu gelişmelerin sonucunda Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) 111. Konsey Toplantısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başarısı örnek gösterildi.

24.11.2020 23:58 - Son Güncelleme:
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci dünyanın gündeminde! Tüm insanlığa örnek gösterildiler
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Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci dünyanın gündeminde! Tüm insanlığa örnek gösterildiler
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci dünyanın gündeminde! Tüm insanlığa örnek gösterildiler
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci dünyanın gündeminde! Tüm insanlığa örnek gösterildiler
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci dünyanın gündeminde! Tüm insanlığa örnek gösterildiler
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