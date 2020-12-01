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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Kadın hakkı bir insan hakkıdır, bir iman hakikatidir. Kadınları hedef alan kaba, kırıcı ve kötü muamele insan haklarına aykırıdır. Kadınların yok sayıldığı, görmezden gelindiği, şiddete maruz bırakılan toplumların medeniyetinden bahsetmek mümkün değildir.

Son yıllarda artan kadın cinayetleri, istismar haberleri toplum bekasına karşı işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmelidir.

Bizim atmamız gereken tarihi adımın ilk halkasında kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi yer almalıdır. Savunmasız bir insana canavarca bir hisle saldırmak vandallıktır. Hiçbir kadın şiddete müstehak değildir.





Türk kadınına 1932'de muhtarlık seçimine girme, 1934'te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 8 Şubat 1935'te yapılan milletvekilliği genel seçiminde 17 kadın milletvekili TBMM'ye girmiştir.

Kadınlarımız her yerdedir, olmaya da devam edeceklerdir. Şiddetin kökü mutlaka kazınmalıdır. El birliği yaparak suça teşvik eden tüm kaynakları kurutmak şarttır. Kimin mağduriyeti varsa, kimin engeli varsa yanında olmalıyız, elinden tutmalıyız. Bir farkındalık günü olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle her engelli kardeşimin görmek isteği haklar konusunda üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü veriyoruz. Allah'ın izniyle engelleri birer birer aşacağız.

MHP bütün engelli kardeşimizi bağrına basmaktadır. Engelli kardeşlerimizi sadece 3 Aralık'ta değil, yılın her günü hatırlayacağız.

CHP'YE SERT TEPKİ

CHP siyaset falsosudur. Kılıçdaroğlu'nun neresi demokrattır? CHP'nin kumaşını kesen kesmiş tarlasını süren sürmüştür.



ORDUYA DİL UZATAN VEKİLE TEPKİ

Hesabı sorulması gereken şerefsizlik ve kepazeliktir.