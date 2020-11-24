



CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Bir milletin var oluş haklarını müdaafaa cesaretini, kahramanlarla korkakların mücadelesi belirleyecektir. Birkaç haftadır korkakların, fitnebazların kudurmuş emellerini görüyoruz. Bilhassa, Cumhur İttifakı'yla ilgili çirkin dedikoduları hayretle takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın kolonlarının çatırdadığını söyleyenlerden tutun da pek çok şey konuşulmuştur. Bazıları da 'Rota değişikliğine işaret ediyor' diyerek akıl yoksunluğunu işaret etmiştir. Kurdukları hayallerden bile malzeme çalan zavallıların sözüne itibar edecek hiçbir vatan evladı olmayacaktır.





Şunu ifade etmek isterim ki; MHP ile AK Parti Türk tarihinin iki ucunu kavrayan iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız. Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üstüne inşa etmemiştir. Ortak paydası mevki makam değil, Türk milletinin tarihi haklarıdır. Yolu doğru olanın yükü de ağırdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz, Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, ilkeli, karşılıklı muhabbete dayalıdır.Cumhur İttifakı Türkiye'nin yegane umududur.

ÇAKICI BENİM DAVA ARKADAŞIMDIR

Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır, Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur, Alaattin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Çakıcı bebeklere kurşun sıkmadı, karakolları ateşe vermedi, yollara mayın döşemedi. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte anayasa hazırladığı teröristlere baksın, onların yüz hatlarını dikkatle incelesin.

SİYASET ESKİSİ BİR ŞAHSIN TV'YE ÇIKIP KAVALA VE DEMİRTAŞ'A GÜZELLEMELER YAPMASI AHMAKLIKTIR

Hala YİK üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın TV'ye çıkıp Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklıktır, ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçluyu serbest bırakmasını istemesi ihanete yataklıktır, suça iştiraktir. Sayın Arınç, biz Kürt kökenli kardeşlerimizi bir teröristin anlatıldığı kitaplardan değil hayatımızın bizahiti içinden, anı da acı da gelecekte birlikte olmamızdan tanıyor ve onlara baktığımızda kendimizi görüyoruz. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Yazan da teröristtir. Demirtaş'a masum gözüyle bakıyorsan, Eren Bülbül'e 11 aylık Bedirhan bebeğe ne diyeceksin? Hamile kadınlarımızın kurşunlanmasını nasıl yorumlayacaksın?