"TUVALETE GÖTÜRDÜ, KALKMAK İSTEDİĞİMDE"

İddiaya göre, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na giden Z.Y. (23) Umut Kargöz tarafından taciz edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Z.Y. ifadesinde, "Kalkmak istediğimde izin vermedi. Beni zorla çekip koltuğa oturttu. Ben de masadaki bardağı alıp kafasında kırdım. Sinirlenerek beni saçımdan sürükleyip, tuvalete götürdü. Burada tekme tokat darp etti. Ardından taciz etti" dedi.

OLAYI KAPATMAK İÇİN ÜST DÜZEY İSİMLER DEVREYE GİRDİ!

Polis tarafından gözaltına alınan Umut Karagöz, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, CHP'li yetkililerin, olayın basına yansımaması için devreye girdiği ve mağdurun ailesiyle görüştükleri öğrenildi. Olayı kapatmak için, üst düzey isimlerin de devrede olduğu kaydedildi. Bu gelişmenin ardından, Eylem Şahlar Süsem isimli Maltepeli bir kadın, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na bir çağrıda bulundu:

Edinilen son dakika bilgisine göre CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, yönetime kendi kontenjanından giren Karagöz'ün bilgilerini internet sitesinden kaldırttı.