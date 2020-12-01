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    • 01.12.2020 10:12
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    'da operasyonu! 12 kişi gözaltında

    Son dakika haberi... 'da 'nün gizli haberleşme programı kullanıcısı oldukları tespit edilen 20 şüpheliye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    AA
    Ankara'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

    Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü () içinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkinlik pişmanlık beyanı/teşhisi bulunan ve kullanıcısı olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 20 örgüt üyesine operasyon düzenledi.

    Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Gözaltına alınanlar arasında FETÖ operasyonlarında tutuklanıp meslekten ihraç edilen Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in oğlu da bulunuyor.

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    Haberler Güncel Ankara'da ByLock operasyonu! 12 kişi gözaltında