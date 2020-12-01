



İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirlerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen denetimler, 80 bin 637 personelin katılımıyla, 24 bin 695 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 8 bin 168 pazaryeri kontrol edilirken, tedbirlere uymayan 557 pazaryeri esnafına idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 5 pazaryeri esnafı hakkında da Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.