ÖSYM son dakika açıklaması... ALES iptal mi oldu sorusu netlik kazandı. 6 Aralık ALES ertelendi mi? Binlerce adayın giriş yapacağı 6 Aralık tarihli ALES sınavının ertelenip ertelenmeyeceği sınava gireceklerin merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 5-6 Aralık hafta sonlarını tamamen kapsayan yasak geldi. Buna göre Cuma akşamından başlayacak hafta sonu boyunca sürecek. ÖSYM'nin duyurduğu takvime göre ALES sınavının 6 Aralık'ta yapılması planlanıyordu. Peki, ALES iptal mi oldu? ALES sınavı online mı olacak?

6 ARALIK ALES ERTELENDİ Mİ?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi.

İşte Aygün'ün yaptığı açıklama

Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.