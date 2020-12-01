ÖSYM son dakika açıklaması... ALES iptal mi oldu sorusu netlik kazandı. 6 Aralık ALES ertelendi mi? Binlerce adayın giriş yapacağı 6 Aralık tarihli ALES sınavının ertelenip ertelenmeyeceği sınava gireceklerin merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 5-6 Aralık hafta sonlarını tamamen kapsayan yasak geldi. Buna göre Cuma akşamından başlayacak hafta sonu boyunca sürecek. ÖSYM'nin duyurduğu takvime göre ALES sınavının 6 Aralık'ta yapılması planlanıyordu. Peki, ALES iptal mi oldu? ALES sınavı online mı olacak?
6 ARALIK ALES ERTELENDİ Mİ?
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi.
İşte Aygün'ün yaptığı açıklama
Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre; ALES sınav yerleri açıklandı.
06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ALES NE ZAMAN?
2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından gerçekleştirilen ALES sınavı ise 6 Aralık'ta yapılacak...
ALES NEDİR?
Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.