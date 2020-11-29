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    genelinde

    Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında genelinde dün saat 20.00'de başlayan .Megakentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ki kurulan polis uygulama noktası kaldırılarak trafik normal akışına bırakıldı.

    AA
    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında genelinde dün saat 20.00'de başlayan .

    İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

    Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'te sona erdi.

    Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

    İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

    15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE KISITLAMA SONRASI POLİS NOKTASI KALDIRILDI
    Megakentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ki kurulan polis uygulama noktası kaldırılarak trafik normal akışına bırakıldı.

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    Haberler Güncel Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi