Sosyal medyada yaptığı iğrenç paylaşımlar ve ettiği küfürlerle gündeme gelen ve ardından MasterChef Türkiye'den kovulan Uğur Yılmaz Deniz, bugün canlı yayında diskalifiye edildi. MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilmesinin ardından açıklama yapan Uğur Yılmaz Deniz sanki küfür ettiği insanların ailesi yokmuş gibi 'ailem var' deyip ağladı.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu.
Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir."
SOMER ŞEF UĞUR'U ÇAĞIRDI
Diskalifiye anının ekrana geldiği yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı. Somer şef, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik." dedi.
MASTERCHEF UĞUR UĞUR YILMAZ DENİZ'DEN AÇIKLAMA
Uğur ise yaptığı açıklamada, "Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı.
Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım.
Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim." ifadelerini kullandı.
"Aslında ben buraya gelirken şef sonuna kadar gidebilmeyi düşünüyordum" diyen Uğur gözyaşlarını tutamadı.
Kendisine sinirli olduğunu ifade eden Uğur,
" O insanların tanıdığı Uğur kesinlikle ben değilim" açıklamasında bulundu.