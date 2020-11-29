Sosyal medyada yaptığı iğrenç paylaşımlar ve ettiği küfürlerle gündeme gelen ve ardından MasterChef Türkiye'den kovulan Uğur Yılmaz Deniz, bugün canlı yayında diskalifiye edildi. MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilmesinin ardından açıklama yapan Uğur Yılmaz Deniz sanki küfür ettiği insanların ailesi yokmuş gibi 'ailem var' deyip ağladı.