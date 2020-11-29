"Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde yurt içinde, sınır ötesinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili olarak yasal işlem başlatılmıştır."