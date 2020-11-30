Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan açıklaması saat kaçta?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak ve sonrasında bizzat Erdoğan'ın açıklaması beklenen son dakika kararları içerisindeki yeni tedbirler arasında en kritik ikinci yasak ise şehirler arası yolculuğa getirilecek seyahat kısıtlaması. Bu kısıtlamanın ciddi biçimde masada olması bekleniyor. Çünkü birçok şehirlerde nüfuslarına oranla beklenen koronavirüs vaka artışları bunun çok daha üzerinde seyrediyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI DİJİTAL ÖNLEMLER

Koronavirüste Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkacak olan kararlara ilişkin kritik bir noktada koronavirüsle dijital mücadele. Bireysel olarak her bir vatandaşın kaydının tutulması, olmaması gereken noktada olmaması için uygulanan dijital önlemler içerisinde de yeni tedbirler alınması gündemde. Bu önlemler kapsamında çıkabilecek ek tedbirler de şunlar;

TOPLU GİRİŞ OLAN ÇARŞI VE PAZARLARA KISITLAMA

Bilindiği gibi koronavirüsün tırmanışa geçtiği günlerde alınan kararla özellikle büyük şehirler başta olmak üzere işlek cadde, meydan ve pazar yerlerine hes kodu olmayanların girmesi yasaklanmıştı. Kabine toplantısında bu kısıtlamanın genele yayılması ve tüm illerde yeni tedbirler kapsamında pazar, çarşı ve iş hanları gibi noktalarda Hayat Eve Sığa (HES) kodu olmayanların alana girme yasağı gündemde.