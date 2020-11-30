Misafirliğe gitmek yasak mı? Misafirlik yasaklanan iller hangileri? Misafirlik cezası ne kadar?

Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

KASTAMONU

Kastamonu Tosya'da vaka artışlarının sebeplerinin incelenmesinde, özellikle ev ve taziye ziyaretlerinin, kadınlar arasında yapılan altın günleri ile hasta ziyaretlerinin payının büyük olduğu ortaya çıkıca Kaymakamlık da yeni tedbirler almak zorunda kaldı. Kaymakamı Deniz Pişkin, her türlü akraba ve komşu ziyaretlerinin yasaklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.