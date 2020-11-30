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    • 30.11.2020 09:55
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    ? hangileri? ne kadar?

    ? vatandaşların merak konusu oldu. Koronavirüs vakalarında adeta patlama yaşanmasıyla birlikte, sosyal mesafe ve maske kullanımına sık sık vurgu yapılıyor. Vatandaşların sosyal etkileşimde bulunmaması için de bir dizi önlemler alınıyor. Valilikler ildeki pandemi seyrine göre farklı kararlar alabiliyor. Peki, misafirliğe gitmek yasak mı? Misafirlik yasalanan iller hangileri? ne kadar?

    takvim.com.tr
    Misafirliğe gitmek yasak mı? Misafirlik yasaklanan iller hangileri? Misafirlik cezası ne kadar?

    Misafirlik yasaklanan iller merak konusu oldu. Misafirliğe gitmek yasak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle hem Türkiye geneli hem de il bazlı yasaklar gündemde. Bu yasaklarla sosyal etkileşimin azaltılması amaçlanıyor. Bu yasaklardan birisi de misafirlik yasağı oldu. Peki, misafirliğe gitmek yasak mı?

    MİSAFİRLİK YASAKLANAN İLLER!

    KÜTAHYA

    Kütahya'nın Pazarlar ve Hisarcık ilçelerinde Kasım ayı başı itibariyle misafirlik, akraba ziyaretleri yasaklanmıştı.

    BARTIN

    Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda ev ziyaretlerinin yasaklandığı kentte misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.

    Ulus ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Hisar köyünde M.Y. isimli şahsın akrabası H.A.'nın evinde, H.Y. ve A.Y. isimli şahısların ise F.A.'nın evinde misafirlikte oldukları tespit edildi.

    Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

    KASTAMONU

    Kastamonu Tosya'da vaka artışlarının sebeplerinin incelenmesinde, özellikle ev ve taziye ziyaretlerinin, kadınlar arasında yapılan altın günleri ile hasta ziyaretlerinin payının büyük olduğu ortaya çıkıca Kaymakamlık da yeni tedbirler almak zorunda kaldı. Kaymakamı Deniz Pişkin, her türlü akraba ve komşu ziyaretlerinin yasaklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

    MİSAFİRLİK CEZASI NE KADAR?

    Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.

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    Haberler Güncel Misafirliğe gitmek yasak mı? Misafirlik yasaklanan iller hangileri? Misafirlik cezası ne kadar?