



Ancak bu ek bina vakaların da arttığını gösteriyor. Vakaların artmaması için herkesin kurallara uyması gerekiyor. Hastanelere gelirken korkarak geliyoruz. Bu artışa rağmen kurallara uymayanlar var. Cahillik ve bilinçsizlik çok, hastalığı ciddiye almıyorlar" dedi.