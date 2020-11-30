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    Korona tedavisi gören 'ten 105 gün sonra ilk fotoğraf! İşte sağlık durumuyla ilgili son bilgiler....

    Son dakika haberi.... Hastanesi’nde takip ve tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ’ten iyi haberler gelmeye devam ediyor. Bir süre önce yoğun bakımdan yataklı servise çıkarılan Muhittin Böcek solunum cihazından tamamen ayrıldı. Sağlık durumu iyiye giden Böcek'in, birkaç gün içinde taburcu olması bekleniyor.

    Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk fotoğraf!

    , 3 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

    Özel hastanede tedaviye alınan belediye başkanı durumu kötüleşince Hastanesi'ne sevk edildi.

    7 Eylül'de yoğun bakım servisine alınan belediye başkanının durumu zamanla iyiye gitti.

    Belediye başkanı önce rahatça hareket etmeye, ardından gıda almaya başladı. Yoğun bakımdaki tedavisi 64 gün süren Muhittin Böcek 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.

    Sağlığına kavuşan Muhittin Böcek birkaç gün içinde taburcu edilecek.

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    Haberler Güncel Korona tedavisi gören Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk fotoğraf! İşte sağlık durumuyla ilgili son bilgiler....