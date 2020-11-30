Muhittin Böcek, 3 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Özel hastanede tedaviye alınan belediye başkanı durumu kötüleşince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
7 Eylül'de yoğun bakım servisine alınan belediye başkanının durumu zamanla iyiye gitti.
Belediye başkanı önce rahatça hareket etmeye, ardından gıda almaya başladı. Yoğun bakımdaki tedavisi 64 gün süren Muhittin Böcek 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.
Sağlığına kavuşan Muhittin Böcek birkaç gün içinde taburcu edilecek.