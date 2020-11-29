Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Kasım yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını paylaştı. İşte milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği 29 Kasım koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.

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