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    • 29.11.2020 20:09
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    Son dakika: hasta ve vefat sayılarını açıkladı | te

    Son dakika haberine göre , yeni tip (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını açıkladı. İşte 'de 29 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları...

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Kasım yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını paylaştı. İşte milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği 29 Kasım koronavirüs tablosu...

    Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.

    "MÜCADELEYE GÜÇ KATIN"

    Bakan Koca, "Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın." dedi.

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    28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Kasım hasta ve vefat sayılarını açıkladı | Koronavirüste son durum