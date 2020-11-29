Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Kasım yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını paylaştı. İşte milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği 29 Kasım koronavirüs tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.
"MÜCADELEYE GÜÇ KATIN"
28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU