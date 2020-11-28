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    • 28.11.2020 14:59
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    İletişim Başkanı : Mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız

    Son dakika haberine göre İletişim Başkanı , "Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız.” açıklamasında bulundu.

    Ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

    "Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak 'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız.



    Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye- Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir.

    Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız."

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız