

Katar Emiri El Sani, Ankara'da Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. İki ülke 10 anlaşma gerçekleştirdi. Bunlar arasında Borsa İstanbul, İstinye Park ve bazı liman hisselerinin Katar'a satışı bulunuyor.

ile Katar arasında 10 önemli anlaşmaya imza atıldı. Bunlar arasında, İstanbul Borsası'nın yüzde 10'luk hissesi, İstinye Park Hisselerinin Devri, İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi, Global Liman İşletmeleri , Antalya Liman İşletmeleri, İki ülke arasında Su yönetimi, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Diplomat Değişimine İlişkin anlaşmalar yer aldı.Başkan Erdoğan, video konferansla katıldığı toplantıda, 5G mesajı verdi: Yerli 5G teknolojisinin altyapısını kurmadan bu süreci yönetemeyiz