Katar Emiri El Sani, Ankara'da Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. İki ülke 10 anlaşma gerçekleştirdi. Bunlar arasında Borsa İstanbul, İstinye Park ve bazı liman hisselerinin Katar'a satışı bulunuyor.
TARİHİ 10 ANLAŞMA İMZALANDI
Türkiye ile Katar arasında 10 önemli anlaşmaya imza atıldı. Bunlar arasında, İstanbul Borsası'nın yüzde 10'luk hissesi, İstinye Park Hisselerinin Devri, İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi, Global Liman İşletmeleri, Antalya Liman İşletmeleri, İki ülke arasında Su yönetimi, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Diplomat Değişimine İlişkin anlaşmalar yer aldı.
YERLİ 5G MESAJI
Başkan Erdoğan, video konferansla katıldığı toplantıda, 5G mesajı verdi: Yerli 5G teknolojisinin altyapısını kurmadan bu süreci yönetemeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. 5G ile ilgili açıklama yaptı:
Endüstride hızlı bir dönüşümü beraberinde getirecek 5G, akılı şehirler, akıllı ulaştırma sistemleri, akıllı hastaneler gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır.
Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan bu süreci yürütemeyiz. elktronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir.
İnsanlığı bu tehditten korumak hepimizin görevidir. Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeli, hep birlikte çözüm yolları aramalıyız.