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    • 27.11.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan ve Emiri El Sani Ankara'da bir araya geldi: 10 önemli anlaşmaya imza atıldı

    Başkan , - Yüksek Stratejik İşbirliği Toplantısı’nda Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi. Türkiye ile Katar arasında 10 önemli anlaşmaya imza atıldı.


    Emiri El Sani, Ankara'da Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. İki ülke 10 anlaşma gerçekleştirdi. Bunlar arasında , ve bazı liman hisselerinin Katar'a satışı bulunuyor.




    TARİHİ 10 ANLAŞMA İMZALANDI
    Türkiye     ile Katar arasında 10 önemli anlaşmaya imza atıldı. Bunlar arasında, Borsası'nın yüzde 10'luk hissesi, İstinye Park Hisselerinin Devri, İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi, Global , Antalya Liman İşletmeleri, İki ülke arasında Su yönetimi, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhuriyeti Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Diplomat Değişimine İlişkin anlaşmalar yer aldı.

    YERLİ 5G MESAJI
    Başkan Erdoğan, video konferansla katıldığı toplantıda, 5G mesajı verdi: Yerli 5G teknolojisinin altyapısını kurmadan bu süreci yönetemeyiz

    Başkan , 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. 5G ile ilgili açıklama yaptı:

    Endüstride hızlı bir dönüşümü beraberinde getirecek 5G, akılı şehirler, akıllı ulaştırma sistemleri, akıllı hastaneler gibi nice alanın temel altyapısını oluşturacaktır.



    Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan bu süreci yürütemeyiz. elktronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir.

    İnsanlığı bu tehditten korumak hepimizin görevidir. Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeli, hep birlikte çözüm yolları aramalıyız.




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