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    • 28.11.2020 15:03
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    bölgesine taciz atışı yapan 4 /’li terörist etkisiz hale getirildi

    : Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, bölgesine taciz atışı yapan 4 /’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

    Taciz ateşi yapan teröristler artık yok!
    Milli , bölgesine taciz atışı yapan 4 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Açıklamada "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.




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