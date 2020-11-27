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    • 27.11.2020 12:06
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    ’de sahte ve kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki suçlarına yönelik yaptıkları araştırmalar kapsamında, Çanakkale’nin ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol satışı yaptığı tespit edilen 4 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 465 litre etil alkol, 525 adet alkollü içki yapımında kullanılan test kiti, 2,5 litre aroma, 29 adet cinsel güç artırıcı kapsül ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

    İHA
    Çanakkale’de sahte ve kaçak içki operasyonu

    'de gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

    ekipleri, sahte ve kaçak içki suçlarına yönelik yaptıkları araştırmalar kapsamında, Çanakkale'nin ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol satışı yaptığı tespit edilen 4 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.

    İş yerlerinde yapılan aramalarda; 465 litre etil alkol, 525 adet alkollü içki yapımında kullanılan test kiti, 2,5 litre aroma, 29 adet cinsel güç artırıcı kapsül ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

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