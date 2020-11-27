"PD-170 MOTORUMUZUN TESLİMATLARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Cumhurbşakanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli ve milli teknoloji hamlesinde yaşanan gelişmelerle ilgili de "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir.